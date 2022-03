Flandre: collision entre un train et une voiture sur un passage à niveau

Un train est entré en collision avec une voiture sur un passage à niveau à Anzegem (Flandre occidentale) vers 11h45 dimanche. Le trafic ferroviaire entre Audenarde et Courtrai a, par conséquent, été interrompu, a confirmé Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure.

Par ailleurs, des bus de remplacement ont également été déployés entre Courtrai et Audenarde et certains trains ont été détournés via Gand.