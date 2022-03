La Bourse séduit de plus en plus de jeunes

Les jeunes et la Bourse. Deux mondes qui peuvent a priori sembler éloignés l’un de l’autre. Et pourtant, les moins de trente ans sont de plus en plus nombreux à investir dans l’achat de produits financiers cotés. C’est ce que montre une étude de la FSMA (le gendarme des marchés financiers) réalisée à l’occasion du coup d’envoi ce lundi de la Semaine de l’argent, une opération qu’elle organise dans le cadre de sa mission d’éducation financière. L’intérêt de cette étude est de se baser sur des chiffres bruts inédits et non pas sur un sondage. Les chercheurs de la FSMA ont en effet utilisé la base de données européenne Mifir, qui reprend l’ensemble des transactions boursières réalisées dans l’Union. Ils ont isolé toutes celles réalisées entre janvier 2018 et fin décembre 2021 par des personnes physiques via des courtiers basés en Belgique (banques…) et ce, pour deux produits : les actions – qu’elles soient belges ou étrangères – et les ETF (ou trackers), c’est-à-dire des fonds d’investissement diversifiés cotés en Bourse.