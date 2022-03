D1A : impérial, le Club Bruges écarte Genk et profite du faux pas de l’Union Saint-Gilloise

Le Club de Bruges affrontait Genk dans un des chocs de cette 32ème journée de Pro League. Les Brugeois pouvaient revenir à cinq petits points de l’Union Saint-Gilloise en cas de victoire face aux Limbourgeois.

Dans match assez fermé, c’est le Club de Bruges qui a tout d’abord ouvert le score par l’intermédiaire d’Hans Vanaken après quatre petite minutes. Ce but précoce est arrivé grâce à une déviation de l’attaquant belge sur une passe décisive de Mats Rits. Le match s’est un peu plus équilibré dans les minutes suivantes. Les Limbourgeois, trop imprécis dans un premier temps, ont réussi à égaliser peu avant la mi-temps, à la 39ème minute. C’est Junya Ito, ailier limbourgeois qui a trouvé le chemin des filets après un magnifique effort solitaire. En début de seconde période, les Brugeois ont asphyxié les joueurs de Genk et ont pris l’avantage à la 49ème minute grâce à un coup de tête de Charles De Ketelaere joliment servi par Clinton Mata. Un peu plus tard en seconde mi-temps, Mujaid Sadick est exclu après avoir commis une faute sur Mats Rits. Sadick, dernier défenseur, est donc logiquement exclu. Sargis Adamyan a finalement inscrit le troisième but brugeois à la 74ème minute sur un service de l’inévitable Mats Rits.