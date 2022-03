Timothy Castagne fête son retour avec Leicester en inscrivant un but sublime face à Brentford (vidéo)

Vingt minutes. C’est ce qu’il a fallu à Timothy Castagne pour s’offrir un but après trois mois d’absence après des blessures à la cuisse et à l’épaule. Ce dimanche après-midi, le Diable rouge a inscrit un but magistral face à Brentford en Premier League

Sa dernière rencontre remontait au 18 décembre, en championnat face à Liverpool. Timothy Castagne sait comment fêter son retour et il l’a démontré ce dimanche. Le joueur de Leicester a décroché une frappe à l’entrée de la surface, ne laissant aucune chance au gardien de Brentford.