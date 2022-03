En Colombie, la scène politique bouleversée par une leader noire féministe et écologiste

Toujours calme et posée, en même temps que très décidée, Francia Marquez, leader afro-colombienne, féministe, progressiste et écologiste est devenue lentement mais sûrement un personnage incontournable de la scène politique colombienne.

En trois mois de campagne, arpentant la Colombie dans son « Tour de Francia » avec son mouvement « Soy porque somos » (Je suis parce que nous sommes) et affirmant qu’elle représente « las y los nadie » (« celles et ceux qui ne sont personne »), Francia Marquez est parvenue à se hisser, largement, à la seconde place de la primaire à gauche qui avait lieu le 13 mars dernier. Surtout, sa campagne a sans conteste contribué à la victoire du Pacte historique, la coalition de diverses forces progressistes, en tête des élections législatives qui avait lieu en même temps.

Et désormais, l’ancien guérillero, maire de Bogotá et sénateur Gustavo Petro, leader du Pacte historique, vainqueur de la primaire à gauche et favori de l’élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 29 mai, devra donc compter avec elle dans sa possible ascension à la magistrature suprême.