GuiHome, Little Big -Joker- Man

Il est partout : sur scène, à la radio, sur le web… et maintenant le voilà directeur d’un nouveau festival d’humour, Namur is a joke. Portrait d’une tête à claques candide et excentrique.

La casquette vissée sur la tête, comme un kid débarquant d’un collège américain, il arrive vers nous. Haut comme trois pommes, la voix adolescente, comme s’il venait de muer dans la matinée. Il a pourtant 30 ans, et est autant entrepreneur que saltimbanque, directeur de festival que bouffon. Il s’appelle Guillaume Wattecamps, mais dans le poste, à la radio, sur scène et sur le web, tout le monde l’appelle GuiHome, surnom d’une tête à claques candide et excentrique, personnage qu’il s’est créé, en l’attifant comme l’as de pique ou un fils caché des Rita Mitsouko, avec lunettes maousse, bonnet tombant ou Bob flashy, fringues de rappeur Disney et Crocs aux pattes.