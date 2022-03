Matter, le standard des maisons connectées qui se fait attendre

Essayer de rendre sa maison plus intelligente peut vite devenir un enfer. Certains appareils fonctionnent via le WiFi, d’autres utilisent le Bluetooth ou encore le protocole de communication Thread. Difficile de s’y retrouver parmi la multitude d’options. D’autant plus que beaucoup de ces objets connectés parviennent difficilement à communiquer entre eux.

Pour complexifier encore la chose, les écosystèmes d’appareils sont souvent fermés. Impossible de contrôler un thermostat Google Nest avec son enceinte Alexa ou avec un Home Pod d’Apple. Un des premiers critères de choix lorsque l’on veut acheter un objet connecté est sa compatibilité avec l’un ou l’autre écosystème. Et si on est inattentif à ce critère, on se retrouve bien vite avec trois ou quatre applications pour contrôler quelques objets.