Nucléaire: Ecolo défend le verre à moitié vert

Depuis vendredi soir, le dossier énergétique est bouclé. Le « Plan B » où l’on maintient deux réacteurs nucléaires en activité, où l’on investit dans deux centrales au gaz et où plus d’un milliard d’euros sera destiné à financer les énergies renouvelables, est validé. Un compromis politique influencé par la guerre en Ukraine et la volonté de tourner le dos à la Russie mais qui laisse les associations environnementalistes sur leur faim. Sans surprise, le maintien du nucléaire assorti de la construction de deux centrales au gaz fait grincer des dents. « C’est le scénario du pire, regrette Arnaud Collignon, chargé de mission Energie à Inter-Environnement Wallonie (IEW). On va avoir une surcapacité de production en 2026. C’est aberrant de financer tout cela. » Chez Greenpeace, on pointe également l’absence de mesures pour limiter sur le champ nos importations en provenance de la Russie. « Il n’y a pas de mesures pour cela », critique Jan Vande Putte, expert Energie au sein de l’ONG internationale.