Buteur sur penalty, Kevin De Bruyne aide Manchester City à se qualifier pour les demi-finales de la FA Cup (vidéos)

Leader de Premier League et qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Manchester City a validé son ticket pour les demi-finales de la FA Cup en l’emportant 1-4 dimanche à Southampton.

Les choses avaient bien commencé pour les Skyblues grâce à Raheem Sterling (12e) mais le but d’Aymeric Laporte contre son camp juste avant la mi-temps redistribuait les cartes (45e+2). En deuxième période, Kevin De Bruyne remettait les siens devant sur penalty (62e) et les hommes de Pep Guardiola déroulaient dans le dernier quart d’heure par l’intermédiaire de Phil Foden (75e) et Riyad Mahrez (78e). De Bruyne a joué toute la rencontre, Kazeem Olaigbe, très en verve avec l’équipes réserve de Southampton, n’était pas dans le groupe.

Crystal Palace et Chelsea se sont déjà qualifiés pour les demi-finales, Nottingham Forest et Liverpool s’affrontent à 19h dans le dernier quart de finale.