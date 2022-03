Drame à Strépy-Bracquegnies: gilles et sociétés folkloriques ont tenu à faire un rondeau en hommage aux victimes

Centre du village de Strépy-Bracquegnies, ce dimanche. Des portes béantes des cafés jaillissent les watts des haut-parleurs. Sur le coup de 11 heures, comme le veut la tradition carnavalesque, la population rejoint les quatre bras du carrefour central entouré de barrières nadar. Le soleil est de la partie mais la grande foule n’est pas là. Le drame qui s’est joué quelques heures plus tôt et qui a coûté la vie à six personnes au moins est dans tous les esprits. Les traits sont tirés. Les sourires sont absents. Mais, malgré tout, les gilles et les sociétés folkloriques font leur entrée au rythme des trompettes et des tambours. Le cœur n’y est pas. Les pas de danse sont plus lourds qu’à l’accoutumée.