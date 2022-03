Mondiaux d’athlétisme en salle: un seul Borlée en finale du 4x400 m!

Sacoor, qui s’était légèrement blessé lors des championnats de Belgique, le 26 février, courra en troisième position, Alexander Doom reculant d’une place. L’équipe sera donc composée, dans l’ordre, de Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée.

Les Belgian Tornados se présenteront dans une composition différente qu’en séries, ce soir, à 19h40, pour la finale du 4 x 400 m des Mondiaux en salle de Belgrade. Jacques Borlée a, en effet, décidé de faire confiance à Jonathan Sacoor à la place de son fils Dylan, qui avait été le plus lent des quatre coureurs belges ce matin.

Les Belges partiront au couloir 5 dans une finale entièrement européenne avec, du couloir 1 au 6, la Pologne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la République tchèque, la Belgique et l’Espagne et tenteront de remporter une troisième médaille dans cette compétition après l’argent de 2010 et le bronze de 2018.