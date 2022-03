Racisme: un millier de personnes à Bruxelles pour manifester contre les discriminations raciales

Ce sont environ 1.000 personnes, selon les estimations de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, qui ont défilé dans le centre de Bruxelles, dimanche dès 15h00, pour dire non aux comportements racistes sous toutes leurs formes, à l’occasion de la Journée internationale contre le racisme et la discrimination qui aura lieu lundi.

La manifestation était organisée par la plateforme 21/03, regroupant 150 associations citoyennes. « No climate justice without racial justice », ont notamment exposé comme slogan des activistes de Greenpeace, l’ONG qui œuvre à la protection de l’environnement. « Les discriminations raciales, alliées à la mondialisation des chaînes de production, sont à la base de l’exploitation des forêts et des dépôts géants de déchets en plastique et électroniques dans les pays du Sud. Ces discriminations sont aussi à la base des conditions de travail lamentables des personnes qui fabriquent nos vêtements et de l’extractivisme qui détruit la planète », a-t-elle communiqué.