Le Waterloo Ducks plonge le Léopold en plein doute

Après leur défaite de dimanche dernier au Racing, les Ucclois voulaient absolument corriger le tir lors de la visite des Brabançons. Mais la rencontre au sommet de cette 17e journée débutait sur les chapeaux de roue pour les visiteurs qui trouvaient déjà l’ouverture après seulement 24 secondes de jeu. Louis De Baker, qui était servi idéalement par Gauthier Boccard, ne tremblait pas et inscrivait le premier but de la partie. Le Léo était pris à froid mais il ne baissait pas les bras. Cependant, cela manquait de fluidité dans le jeu et surtout d’inspiration dans les 25 adverses. Malgré 3 p.c. bruxellois durant les 35 premières minutes, le score ne bougeait pas. Le Wat se contentait de contrôler et accélérait de temps à autre comme juste avant la pause où Emile Esquelin était tout proche de doubler l’avance des siens.