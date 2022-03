Le vrai ou faux: le masque a-t-il perturbé l’apprentissage de la lecture?

Selon une étude menée à large échelle aux Etats-Unis, la pandémie a affecté le développement du langage et de la lecture chez les élèves, en particulier ceux de 1re et 2e primaires.

A l’école communale Ten Bosch d’Ixelles, les élèves de 1re primaire s’initient à la lecture avec les Alphas, ces petits personnages au contour de voyelles et de consonnes. Rassemblés autour de leur maîtresse, Sandrine, ils pointent le doigt en direction de Monsieur O et Madame I. Ensuite, viendra l’assemblage de ces lettres pour former des syllabes simples (ou, au) et des syllabes dites complexes (ouille, ail). Un apprentissage de longue haleine rendu encore plus complexe par les deux ans de confinement et le port du masque. « Certains enfants ne percevaient pas toujours la différence entre deux sons similaires parce que le masque ne leur permettait pas de lire sur les lèvres », explique l’institutrice.