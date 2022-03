L’improbable but contre son camp d’un ancien du Standard qui permet à l’équipe adverse d’égaliser dans le temps additionnel (vidéo)

Actif au Standard entre 2015 et 2017, Mathieu Dossevi a su se faire une place dans le cœur des supporters liégeois, notamment grâce à sa technique et sa qualité de centre. Les résultats collectifs n’étaient toutefois pas vraiment au rendez-vous, ce qui a poussé la direction à se débarrasser du Français, en l’envoyant en prêt à Metz puis en le vendant à Toulouse l’été suivant. Après une pige en Turquie, à Denizlispor plus précisément, l’ailier est de retour dans son pays natal, à Amiens.

Ce week-end, l’ex-Rouche s’est d’ailleurs illustré avec son club, lors d’une joute de Ligue 2 face à Dijon. De retour après une grave blessure à la cheville, Mathieu Dossevi a eu l’occasion de monter au jeu à la 68e et d’inscrire son nom sur la liste des buteurs… mais pas au bon endroit !

Alors que ses couleurs filaient tout droit vers la victoire, l’ancien Liégeois a été le malheureux auteur d’un but contre son camp. Même si, dans ce cas, c’est plutôt son gardien le responsable. En effet, sur un centre dijonais, l’ailier, seul dans le rectangle, a voulu remettre le ballon de la poitrine à son portier. Sauf que ce dernier a complètement manqué son contrôle, et a laissé passer le cuir dans ses filets. Résultat : Dijon a égalisé dans le temps additionnel, et Amiens a perdu deux points bêtement…