Une voiture fonce dans la foule à Strépy et fait six morts: le conducteur et son passager ont pu être auditionnés

Selon le dernier bilan officiel communiqué par les autorités, 6 personnes ont perdu la vie dans ce drame ; 10 ont été grièvement blessées et 27 autres plus légèrement.

Le conducteur et le passager du véhicule qui a heurté un groupe de gilles et leurs proches, dimanche matin, au premier jour du carnaval de Strépy-Bracquegnies, dans l’entité de La Louvière, ont pu être auditionnés, a indiqué dimanche en fin d’après-midi le chef de corps de la zone de police de La Louvière, Eddy Maillet.

Il était 5h10 quand les premiers appels sont enregistrés par la police. Ils font état de nombreux blessés dans la rue des Canadiens, à Strépy-Bracquegnies, où une BMW noire vient de heurter à vive allure des membres de la société folklorique les « Boute en Train ».

Deux voitures de police se rendent sur place. Une troisième retrouve les auteurs de la tragédie. Ils sont stationnés dans une rue adjacente, à plusieurs centaines de mètres des premiers impacts. Le conducteur et son passager attendent à côté de la voiture dont le pare-brise a volé en éclats. Ils sont interpellés.

« On a tout fait dans les règles de l’art en respectant un certain délai avant de les auditionner pour que se dissipent les effets de la drogue ou de l’alcool qu’ils auraient éventuellement consommé », a expliqué le chef de corps. « Leur audition a eu lieu ou est en cours », a-t-il ajouté.

« Il est impossible de dire à l’heure actuelle si le véhicule a freiné ou pas. Nous avons des dizaines de témoins à entendre et de données à analyser, notamment en provenance de la voiture et du drone qui a survolé la scène », a poursuivi Eddy Maillet. Les corps des victimes seront également autopsiés « afin de ne rien laisser au hasard ».

Les deux hommes « rentraient d’un dancing »

« Les deux personnes interpellées rentraient d’un dancing et avaient déposé une autre personne juste avant les faits » a indiqué à la RTBF le Procureur du Roi de Mons, Christian Henry, dimanche en début de soirée. Il a également confirmé que l’enquête ne faisait que débuter et que « les deux personnes ne sont pas connues de la justice ».

Le procureur du Roi a également indiqué que des analyses sanguines étaient en cours, les résultats sont attendus lundi. « Les analyses sanguines permettront de dire s’ils ont consommé de la drogue. Les faits ont été qualifiés de meurtre mais on verra ce que l’enquête révélera et si on doit requalifier la chose en homicide involontaire ». Le procureur du Roi a ajouté que des perquisitions avaient eu lieu chez les deux personnes interpellées dans le courant de la journée « pour comprendre si des éléments pouvaient expliquer les faits. »

Par ailleurs, selon le magistrat presse du parquet de Mons, les deux personnes devraient être présentées devant la Juge d’instruction lundi dans le courant de l’après-midi. Il a confirmé que « rien ne va dans le sens d’un radicalisme ou d’un extrémisme quelconque. »