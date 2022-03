Hockey: le Daring effectue la bonne opération du week-end

Daring – Beerschot : 3-0. La rencontre de la peur a tourné à l’avantage des Molenbeekois qui se rassurent et qui prennent un avantage psychologique sur leurs adversaires du jour qui sont, ce soir, en position de reléguable alors qu’il ne reste que 5 journées à disputer dans la phase régulière. Un 5e succès pour les Molenbeekois qui ont géré intelligemment ce duel et qui ont pu compter, à nouveau, sur un excellent Boris Feldheim, dans les buts. Alex Van Linthoudt était le premier à trouver le chemin des filets (43e). Un but qui libérait l’équipe locale qui doublait son avance, 5 minutes plus tard, sur une penalty converti par Daniel Bell. En toute fin de rencontre (69e), Xavier Esmenjaud ponctuait de la plus belle des manières cette belle prestation du Daring qui a déjà les yeux rivés sur son déplacement au Dragons, vendredi soir. Mais la lutte pour le maintien sera clairement indécise jusqu’à la dernière journée de compétition.