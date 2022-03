Vidts: un bonheur en Noor massif

Pierre et Els Vidts, les parents de Noor, rongeaient leur frein depuis plus de deux ans. « À cause du covid, toutes les compétitions avaient été supprimées en 2020 et on avait dû renoncer, l’an dernier, à aller la voir à Torun et à Tokyo. Finalement, cela valait la peine d’attendre ! », lancent-ils en levant leur verre à la santé de leur fille au milieu de la délégation belge. « Je suis contente qu’ils aient pu vivre ça », enchaîne Noor Vidts, qui a osé une coupe de champagne. « Ils m’ont toujours soutenue, ont toujours cru en moi, ont beaucoup investi aussi. Ils n’étaient plus venus me voir à une grande compétition depuis les Mondiaux de Doha, en 2019, et je sais que c’était un peu dur pour eux, parce que ces voyages, c’est un peu leur truc. Et puis, quand ils sont là, ça m’arrange parce qu’ils prennent plein de photos et, après coup, je peux voir à quoi ressemblait le pays où je me suis rendue ! »