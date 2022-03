Les Red Wolves entrent par la grande porte au Mondial 2023

Samedi à Hasselt, dans un Alverberg comble (2.000 spectateurs) tout acquis à sa cause, l’équipe nationale est entrée dans l’Histoire. Pour la toute première fois de son existence, elle participera au Championnat du Monde, du 11 au 29 janvier 2023. Il se déroulera conjointement dans 4 villes de Pologne et cinq en Suède (dont la finale à Stockholm). C’est le fruit d’avoir remporté les préqualifications en janvier face au Luxembourg et le duel à l’issue des deux manches des play-offs 1 européens contre la Slovaquie. Battus 28-26 mercredi dernier à Topolcany, nos compatriotes ont, au retour, dominé leur adversaire dans tous les secteurs de jeu pour s’imposer 31-26 !