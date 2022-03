Formule 1: et en plus, Ferrari se joint doublement à la fête!

Lancée par un doublé Leclerc-Sainz, la saison s’annonce encore plus chaude! Red Bull a quitté Bahreïn bredouille, et Mercedes a du boulot, même si Hamilton a fini 3e…

L’impression laissée au terme des essais hivernaux était donc la bonne: Ferrari a parfaitement réussi sa nouvelle voiture. Et Charles Leclerc et Carlos Sainz en ont fait le meilleur usage en signant un superbe doublé aux allures de résurrection pour la Scuderia, dimanche à Bahreïn. Elle qui n’avait plus gagné depuis Singapour 2019 – avec autre un doublé, Vettel-Raikkonen–, soit depuis 910 jours!