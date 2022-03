La victoire face au PSG maintient Philippe Clement dans le flou

En dehors des indécrottables amateurs de remontada, rien ne peut empêcher le PSG de remporter la Ligue 1 pour la 8e fois de l’ère QSI dans la capitale française. La 4e défaite de la saison des Franciliens (sans Lionel Messi malade), aussi nette dans les chiffres que dans la manière au stade Louis II de Monaco, ne va rien y changer puisque les Principautaires ne sont même pas un rival « direct » au classement.

Et cette situation insupporte Dimitri Rybolovlev, l’oligarque russe (passé au bleu des sanctions internationales puisqu’il n’est pas dans les bons papiers de Vladimir Poutine) qui a racheté le club monégasque en décembre 2011 alors que l’ASM végétait en Ligue 2. Avec les moyens mis à disposition, l’ambition est de coller au top 3 (le plus proche possible du PSG et surtout en Ligue des champions) et telle était d’ailleurs la mission fixée au moment du recrutement de Philippe Clement pour remplacer Niko Kovac.