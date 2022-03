Wesley Hoedt remonté après la défaite d’Anderlecht à Gand: «Ce serait irréel de louper les Playoffs 1...»

Le défenseur anderlechtois, qui a lui-même loupé une occasion en or, ne digère pas le manque d’efficacité des Mauves.

Wesley Hoedt était probablement l’Anderlechtois le plus remonté, dimanche soir, en quittant la Ghelamco Arena. La frustration du Néerlandais était énorme et on peut parfaitement le comprendre au vu de la deuxième période signée par les Mauves.

« Cette défaite est à l’image de notre saison, pestait le défenseur central du RSCA. Certes, nous avons inscrit beaucoup de buts depuis le début du championnat (NDLR : 65, troisième meilleure attaque de l’élite), mais nous devrions en compter encore beaucoup plus à l’heure qu’il est. Ce dimanche, une fois de plus, nous avons oublié de concrétiser notre domination. Nous aurions toujours dû inscrire au moins un but après le repos. »