Selim Amallah rassure définitivement le Standard

Le Standard a mathématiquement assuré son maintien, dimanche en fin d’après-midi à Courtrai, où il s’est imposé grâce à un but de Selim Amallah à moins d’un quart d’heure du coup de sifflet final, sur un lob parfaitement calibré après une rapide remontée de balle de Mathieu Cafaro. Un but que l’équipe liégeoise attendait depuis le 5 février dernier lorsque Nicolas Raskin avait égalisé face au CS Bruges. Au total, 562 minutes de disette offensive à laquelle l’international marocain, monté au jeu neuf minutes auparavant, aura mis fin pour offrir aux siens un succès salvateur que lui-même et ses équipiers auront eu la décence de ne pas fêter de manière trop démonstrative, même s’il va permettre au Standard de disputer ses deux dernières rencontres de championnat, face à l’Union Saint-Gilloise puis à Saint-Trond, sans n’avoir plus rien à redouter.