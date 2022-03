Une voiture fauche une foule de gilles et fait six morts à Strépy-Bracquegnies: ce que l’on sait et ce que l’on ignore

Une voiture a percuté un groupe de gilles. Le bilan provisoire est de six morts et 10 blessés graves. On ignore les intentions des deux occupants de la voiture

Les autorités ont dressé un bilan effrayant mais encore provisoire de cette catastrophe : 6 décès, 10 blessés graves – avec un pronostic vital engagé pour certains d’entre eux – et 27 blessés plus légèrement touchés. Sans oublier qu’au-delà de ces victimes directes, une septantaine de personnes ont été « impliquées, mais non blessées », selon le chef de corps de la police. Beaucoup sont évidemment en état de choc.

Ce qu’il s’est passé

Avant l’aube, les gilles ont commencé à se vêtir, les tambours à battre la mesure. Pour la société des Boute-en-train, le « ramassage » avait débuté aux environs de 4 heures. Une première concentration de gilles avait eu lieu dans les locaux du centre sportif Saint-Julien.

C’est de là que le cortège s’est mis en route peu avant 5 heures avec l’objectif de récupérer d’autres acteurs du folklore en cours de route, de maison en maison, puis de rejoindre le centre de Strépy-Bracquegnies pour le rondeau prévu à 11 heures et les festivités de l’après-midi. Alors que toute circulation était interdite au centre du village, où les gilles achèvent leur concentration, la phase du ramassage ne faisait l’objet d’aucune mesure de sécurité particulière. Les gens d’ici ont l’habitude : il faut se montrer prudent un jour de carnaval.

Une fois le parking du centre sportif contourné, les gilles, les tambours et tous leurs accompagnants ont bifurqué sur la gauche pour remonter la rue des Canadiens, rectiligne et en légère montée, une chaussée où s’alignent les belles maisons familiales. C’est à ce moment précis qu’une voiture a déboulé dans le dos du cortège et a percuté de plein fouet plusieurs dizaines de personnes, laissant derrière elle des victimes très gravement touchées et un public tétanisé. Selon certains témoins, le véhicule aurait accéléré brutalement.

Accident ou acte intentionnel ?

Les premiers éléments de l’enquête ont été fournis par Damien Verheyen, le substitut du procureur du Roi de Mons, lors d’un point de presse organisé à 11 heures. Deux personnes se trouvaient à bord du véhicule devenu fou. On sait que les occupants sont nés respectivement en 1988 et 1990 et qu’ils habitent à La Louvière.

« Les deux personnes interpellées rentraient d’un dancing et avaient déposé une autre personne juste avant les faits », a précisé, le procureur du Roi de Mons, Christian Henry. Les résultats de leurs analyses sanguines, attendus lundi, « permettront de dire s’ils ont consommé de la drogue ».

« Les faits ont été qualifiés de meurtre mais on verra ce que l’enquête révélera et si on doit requalifier la chose en homicide involontaire », a-t-il ajouté.

Mais l’enquête ne fait évidemment que débuter. Selon les autorités toujours, l’hypothèse d’un acte terroriste n’est pas privilégiée à ce stade. Une rumeur entendue sur les lieux faisait aussi état d’une possible course-poursuite avec la police qui se serait mal terminée. Mais un démenti ferme des enquêteurs a vite permis d’écarter cette hypothèse.

Les occupants de la voiture ont pu être auditionnés, l’un d’entre eux a été brièvement vu à l’hôpital. On ne sait donc pas si ces événements ont une origine accidentelle ou criminelle. Des inconnues subsistent également sur les conditions de l’arrestation des deux trentenaires, qui sont inconnus des services de police et de justice, en tout cas pour des faits d’une telle gravité.

Après avoir « pulvérisé » le groupe folklorique, la voiture a manifestement poursuivi sa route durant plusieurs centaines de mètres jusqu’à la rue de Nivelles, où sa course s’est achevée, dans des circonstances qui n’ont pas été précisées. L’hélicoptère de la police fédérale a été mobilisé afin de produire des images aériennes du site où s’est produite la catastrophe, ce qui permettrait peut-être de corroborer les témoignages et les éléments factuels récoltés sur place, notamment par l’expert automobile qui a été mandaté.

« L’horreur absolue »

Des témoins ont décrit une scène d’horreur d’une voiture fonçant dans une foule comprenant des enfants.

Fabrice Collignon, animateur sur Bel RTL, a déclaré que « dans un claquement de doigts, on est passé de la joie et du folklore à l’horreur absolue ». La voiture semble avoir « délibérément foncé dans la foule », d’après lui.

Le Premier ministre Alexander de Croo, d’autres ministres et le roi Philippe et la princesse Elisabeth se sont rendus sur place, visitant les secours au gymnase de Strépy-Bracquegnies.

« C’aurait dû être un jour de fête après une période difficile. Il s’est transformé en jour de deuil », a déclaré le Premier ministre. « Nous sommes tous avec la famille et avec les proches des victimes ».

« Je marchais à côté », a raconté un témoin, Théo, à la RTBF. « Je me suis retourné et j’ai vu une voiture qui fonçait dans la troupe ».