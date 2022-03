Battu à Gand, Anderlecht se retrouve au bord du précipice

Battu à Gand dimanche (1-0), le Sporting est éjecté du Top 4 à deux rencontres de la fin de la phase classique. Le RSCA n’a plus son sort entre ses mains et devra espérer un faux pas de la concurrence anversoise ou gantoise.

La preuve par neuf. Dimanche, dans le froid piquant de la Ghelamco Arena, La Gantoise a enchaîné un neuvième match de rang sans mordre la poussière face à Anderlecht. Avec la joute de mai 2019 qui avait privé le Sporting de Coupe d’Europe, celle de dimanche sera celle laissant le goût le plus amer aux Bruxellois et à leur entraîneur, Vincent Kompany. En concédant l’unique but de la rencontre dans les dix dernières minutes du match des œuvres de Tarik Tissoudali merveilleusement servi par Sven Kums, Anderlecht se retrouve dans une position délicate. Au bord du précipice.