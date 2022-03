Et à la 28e finale, les Tornados devinrent champions du monde!

Ils en avaient rêvé, mais ne l’avaient pas trop exprimé en débarquant à Belgrade, peut-être pour enfin conjurer le sort. Sept mois après la terrible désillusion des JO de Tokyo, où ils avaient fini quatrièmes… comme en 2008 et en 2016, les Belgian Tornados ont remporté leur premier grand titre planétaire en décrochant l’or sur 4 x 400 m, ce dimanche, aux Mondiaux en salle de Belgrade. Une victoire que Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor – préféré à Dylan Borlée qui avait disputé les séries – et Kevin Borlée sont allés chercher avec les dents, devançant finalement, en 3 min 06.52, l’Espagne (3.06.82) et les Pays-Bas (3.06.90). Une victoire qui est venue récompenser une incroyable régularité dans les grands championnats. Depuis l’arrivée des jumeaux Kevin et Jonathan Borlée au sommet du 400 m belge, en 2008, les Belgian Tornados, dont ils sont évidemment l’âme, en étaient ce dimanche à leur 28e finale internationale. En s’imposant, ils ont décroché leur 14e