Wir Schaffen das? La solidarité ne suffira pas pour gérer les réfugiés

En août 2015, la chancelière Angela Merkel avait décidé de ne pas fermer les frontières allemandes aux centaines de milliers de réfugiés arrivant en Europe. Le 31 août, elle prononçait cette phrase : « Wir schaffen das » (« Nous y arriverons »).

Quelques semaines plus tard, en Belgique, le président de la N-VA dont le parti était en charge de l’asile et la migration au fédéral, crucifiait Merkel et l’accusait de détruire l’Europe. Au même moment, nombre de citoyens belges montraient, eux, leur solidarité. Faut-il rappeler la création de la « Plateforme citoyenne » à Bruxelles ? Ou ces villages où l’offre de douches, de lits et de repas a été assurée jusqu’à aujourd’hui ?