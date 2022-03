RDC: des "opportunités" pour les entreprises belges (ambassadeur)

A ses côtés, l'ambassadeur belge en République Démocratique du Cono (RDC), Jo Indekeu, a dressé un tableau contrasté de la situation sur place et de l'évolution des contacts bilatéraux entre Belgique et Congo. Il y a des "opportunités" pour les acteurs et entreprises belges en République démocratique du Congo, assure-t-il. "Mais il faut avoir de la patience".

La Convention sur la protection et la promotion mutuelle des investissements entre la RDC et l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) a été ratifiée l'an dernier. "Nous sommes un des seuls pays" à avoir une telle convention avec la RDC. "Nous l'avons longtemps attendue", note l'ambassadeur. Combinée à la convention pour éviter la double imposition, elle est un atout indéniable pour ceux qui veulent se lancer sur ce marché, assure-t-il.