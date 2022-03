Les résultats de la nuit en NBA: les Raptors éteignent Embiid et Harden, les Suns ont eu chaud

Toronto, grâce à Pascal Siakam et sa grosse défense, a contenu le duo Joel Embiid et James Harden, pour s’imposer à Philadelphie, dimanche en NBA, où Phoenix a dû en passer par une prolongation pour vaincre Sacramento.

Avec « The Beard » en leurs rangs, s’ajoutant à l’imposant au pivot camerounais en course pour le trophée de MVP, les Sixers sont censés être une des équipes au plus fort potentiel offensif. Mais face aux Raptors, dont l’arrière-garde s’est évertué et a réussi à le gêner, il a raté son money-time et a été limité à 17 points (5/12, 8 passes, 9 rbds).