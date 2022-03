Drame à Strépy-Bracquegnies: «L’une des victimes habite en face d’un des auteurs»

Dimanche matin tôt, une voiture a foncé dans une foule rassemblée pour participer à un carnaval, près de La Louvière. Les motivations des conducteurs et passager du véhicule restaient hier soir inconnues.

Le bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert était l’invité de La Première ce lundi matin. Dimanche matin tôt, une voiture a foncé dans une foule se rassemblant pour participer à un carnaval dans le sud de la Belgique, tuant six personnes et en blessant 26 autres dont 10 grièvement, ont annoncé les autorités, qui excluent pour l’instant la thèse d’un attentat.

Y a-t-il eu un problème de sécurité lors de cet événement ? Pour le bourgmestre, « quand vous avez des conducteur qui roulent à des vitesses inqualifiables, vous pouvez mettre tous les dispositifs que vous voulez, ça ne servira pas à grand chose. Au-delà de ça, on ne sait pas toujours contrôler ces rassemblements spontanés. C’est ça le folklore de proximité, de quartier, et on ne sait pas toujours prévoir. »

« Ces deux individus sont connus dans le quartier, dans la ville. L’un d’eux habite en face du domicile d’une des victimes. »