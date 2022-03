Julien Doré, mon ami le rose, à Forest National

Tout est rose : la scène, le costume, le piano… Julien Doré avoue que les temps actuels ne sont pas au rose mais tant pis, il avait envie d’apporter au public qui remplit deux fois Forest National, samedi et dimanche, du bonheur, encore du bonheur, que du bonheur.

Il y arrivera haut la main avec son charme naturel et ce subtil mariage entre la séduction, la pose, le cabotinage et l’autodérision. Et même, comme chez son amie Clara Luciani, des séances de karaoké. S’il sait se mettre en scène, suivi souvent d’une caméra dans le dos vers laquelle il ne cesse de lancer des baisers, à son image et au public sur un grand écran qui restitue à merveille ce lien privilégié avec ses fans, c’est toujours pour la bonne cause. Le light show, envahissant au début, sert davantage à éclairer le public avec lequel il communie. Flashs et stroboscopes au service d’une ambiance de fête et d’amour dévorant.