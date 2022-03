Les constructeurs automobiles chinois confrontés à la flambée du prix du lithium

D'autres constructeurs automobiles tels que Tesla, BYD et Xpeng ont également annoncé qu'ils augmentaient les prix de leurs voitures. Un problème supplémentaire sur le marché chinois est que les subventions gouvernementales pour les véhicules durables sont en train de disparaître. Selon CATL, le plus grand producteur de batteries au monde et un fournisseur important de Tesla, il devient inévitable que la hausse des coûts des matières premières soit répercutée.