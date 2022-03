Les choix d’Ancelotti, ses coéquipiers… Courtois très critique après la défaite face au Barça

Face aux assauts incessants des Catalans hier soir, Thibaut Courtois a fait ce qu’il a pu mais il n’a pas pu empêcher le Barça de l’emporter méritoirement sur la pelouse madrilène. Toujours très réaliste lors des interviews d’après-match, le Belge n’a pas failli à sa réputation : « Je crois qu’aujourd’hui on n’a pas donné ce qu’on doit donner dans un Clasico, pour jouer pour le Real Madrid », a commenté l’ancien gardien de Genk, au micro de beIN Sports France.

Courtois est également revenu sur les changements opérés par Carlo Ancelotti à la pause, alors que le Barça menait déjà de deux buts. « Les images parlent d’elles-mêmes », a assuré notre compatriote. « L’entraîneur a voulu changer un truc mais après 10 secondes, Ferran est devant moi et il rate. Une minute plus tard, il met le 3-0. Ensuite un long ballon, 4-0. Aujourd’hui c’était trop facile. On a loupé trop de passes faciles. On était nulle part. »