Une équipe belge plus qu’au rendez-vous

Cela avait commencé vendredi avec le triomphe de Noor Vidts en pentathlon et le (gros) record de Belgique du 400 m battu en séries par Julien Watrin. Ce week-end, les Belges ont poursuivi sur leur lancée avec, en apothéose, la superbe victoire des Tornados qui ont confirmé la tradition inextinguible de ce 4 x 400 m qui n’en finit jamais de briller. Deux médailles d’or qui ont permis à la Belgique de terminer à la troisième place au tableau des médailles derrière l’Ethiopie et les Etats-Unis, un bilan on ne peut plus encourageant quand on sait qu’il y aura cet été à la fois des Mondiaux en juillet et un Euro en août !