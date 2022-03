Invasion de l'Ukraine - L'Inde discute avec l'Égypte des exportations de céréales

L'Égypte est le plus grand importateur de céréales au monde tandis que l'Inde est le deuxième plus grand producteur de céréales. Le gouvernement indien a déjà promis de libérer une capacité ferroviaire suffisante pour augmenter les livraisons de céréales. Le pays est également en pourparlers avec des pays comme la Bosnie, le Soudan, le Nigeria et l'Iran pour de telles livraisons.

Diverses instances ont déjà averti que la suspension forcée des livraisons de céréales par l'Ukraine pourrait causer des problèmes en plusieurs endroits du globe. Les pays pauvres d'Afrique et d'Asie en particulier pourraient en pâtir. L'Inde, quant à elle, a entretemps augmenté sa production de céréales et peut donc absorber une part plus importante des exportations. Le pays s'attend à une récolte record de 111,3 millions de tonnes de blé cette année.