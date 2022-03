Quand Eric Garcia se paye Vinicius en plein Clasico: «Toi, tu es ballon d’Or l’année prochaine»

Le Real a vécu une véritable humiliation hier soir face au Barça… En plus d’être ridicule sur le terrain, les Madrilènes n’ont pas arrêté de se faire chambrer par leurs adversaires du jour. C’est notamment le cas de Gérard Piqué qui a tweeté, juste après la rencontre, a tweeté « nous sommes de retour ».

Mais le chambrage avait déjà débuté pendant le match. Et la plus belle pique vient d’Eric Garcia, le défenseur arrivé cet hiver de Manchester City. « Toi, tu es ballon d’Or l’année prochaine », a lancé l’Espagnol à Vinicius. La punchline du défenseur a été captée pour les caméras de Movistar et relayée par Marca.