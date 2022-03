«Carnage au carnaval», «Ils voulaient juste faire la fête»: la presse belge secouée après le drame à Strépy-Bracquegnies

Entre émotion, incompréhension et dénonciation de la vitesse du véhicule, la presse belge est secouée après le drame de Strépy-Bracquegnies.

« L’émotion et l’incompréhension à Strépy-Bracquegnies » titre Le Soir ce lundi. « La course folle d’un automobiliste dans un cortège carnavalesque, hier à l’aube près de La Louvière, a semé l’effroi. »

Le carnaval de Stépy-Bracquegnies a viré au drame ce dimanche, lorsqu’une voiture a foncé sur la foule qui se rassemblait pour le ramassage des Gilles. Le bilan provisoire de 6 morts, 26 blessés et 10 blessés graves a attristé la presse, qui s’interroge sur les circonstances de cet acte.

À lire aussi Drame au carnaval: l’émotion et l’incompréhension à Strépy-Bracquegnies

« Drame à Strépy-Bracquegnies », écrit La Libre Belgique, qui insiste sur « de nombreuses questions sans réponse ».

C’est à certaines de ces questions que La Capitale tente d’apporter des réponses. Après avoir titré sa Une « Le chauffard fou sème la mort ! », le journal populaire continue. « Alcool, drogue, bagnoles, sorties nocturnes en boîtes de nuit : notre enquête sur Paolo et Nino, les deux cousins louviérois qui ont foncé sur la foule. »

Het Laatste Niews lui emboîte le pas. « Ils rentraient de boîte de nuit et roulaient beaucoup trop vite. », affirme le quotidien populaire flamand. « Un fou de vitesse qui rentre de dancing en roulant à tombeau ouvert avec sa BMW a causé un drame. »

Het Nieuwsblad renfonce le clou. « Le diable de la vitesse cause un drame au début du carnaval ».

L’Avenir est dans un registre plus émotionnel. Sous son titre « Carnage au carnaval », le quotidien régional s’émeut.« L’émotion est vive après le drame qui a touché le centre de Strépy-Bracquegnies, dimanche, vers 5h du matin. L’enquête devra déterminer pourquoi le conducteur et son passager n’ont pas pu éviter le groupe de gilles et leurs accompagnants qui entamaient la journée du carnaval. »

Le journal flamand De Morgen titre aussi sur l’émotion des personnes présentes lors du drame. « Je les connais toutes, les victimes. C’est une catastrophe. », rapporte le quotidien.

« Ils voulaient juste faire la fête », titre la Dernière Heure. Selon leurs informations, c’est « un conflit familial [qui est] à l’origine de l’horreur commise par Paolo et Nino ».