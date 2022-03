Aux Mondiaux de patinage artistique, Loena Hendrickx aborde le dernier chapitre de son excellente saison

Cette saison, Hendrickx, 22 ans, a aussi fini quatrième de l’Euro de Tallinn, derrière trois Russes, et est devenue la première Belge à monter sur le podium d’un Grand Prix, à Turin.

En raison de la guerre en Ukraine, la Russie et le Bélarus ne pourront pas participer aux Mondiaux de Montpellier. Ce qui signifie les absences de la championne olympique et du monde Anna Shcherbakova, d’Alexandra Trusova et de Kamila Valieva ainsi que celle d’Elizabeta Tuktamysheva.

Hendrickx a repris l’entraînement après une courte pause. Elle a cependant souffert d’une petite déchirure à l’aine, a-t-elle confié dans une interview à Sporza. Reste à savoir si elle sera en mesure de donner le meilleur d’elle-même dans le sud de la France.

Cinquième l’an passé à Stockholm, la patineuse d’Arendonk peut espérer un meilleur classement cette année : sur base des meilleures performances individuelles, elle est quatrième sur 33 engagées.