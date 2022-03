La holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, s'offre Alleghany pour 11,6 milliards

Alleghany, dont les filiales s'occupent notamment d'assurance habitation et dommage et de réassurance, prenait 25% lors des échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York.

La transaction doit avoir lieu en liquide et représente "un multiple d'1,26 de la valeur comptable d'Alleghany au 31 décembre 2021", détaille le communiqué.