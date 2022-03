La brasserie d'Achouffe, fringante quadragénaire sous l'égide de Duvel

Pierre Gobron et son beau-frère Chris Bauweraerts ont effectué leur premier brassin le 27 août 1982 dans une grange d'Achouffe, près de Houffalize. D'abord conditionnée en bière de 75 cl que les deux fondateurs récupéraient dans les restaurants et hôtels de la région, la Chouffe a rapidement fait des bonds de géants, bien aidée par son iconique lutin. Le chant des sirènes de Puurs, où est établi Duvel-Moortgat, est parvenu aux oreilles de Pierre Gobron et Chris Bauweraerts, ce dernier étant originaire de... Willebroek. L'affaire est conclue et, en 2006, la petite brasserie ardennaise produisant alors 25.000 hectolitres est reprise.

Duvel impose sa marque de fabrique en optant notamment pour le conditionnement en 33 cl qui est désormais largement majoritaire.