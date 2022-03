Invasion de l'Ukraine - Aldi et Carrefour rationnent également certains produits, dont l'huile et la farine

La semaine dernière, Colruyt, la principale chaîne de supermarchés du pays, avait été la première à annoncer des limites sur la vente de certains produits, avec maximum deux bouteilles d'huile et deux de farine par client. Il n'y a pas de pénurie, avait assuré l'enseigne, constatant cependant une consommation qui n'est "plus normale". Lidl avait aussi annoncé des restrictions sur l'huile, les légumes en conserve et le papier toilette.

D'autres enseignes suivent désormais l'exemple. Aldi a ainsi introduit une règle pour tous ses magasins : les clients peuvent acheter un maximum de trois pièces d'huiles, de farine de blé et de préparations pour pain par ticket de caisse. L'entreprise informera la clientèle par le biais d'affiches dans les magasins. "Notre fournisseur est actuellement capable de faire face à la production mais, en raison du pic soudain des ventes de ces produits, la chaîne logistique ne peut malheureusement pas suivre la cadence", justifie-t-elle.