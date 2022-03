Un syndicat allemand appelle à faire grève dans huit aéroports mardi

La grève sera menée dans les aéroports de Berlin, Brême, Hambourg, Hanovre, Stuttgart, Düsseldorf et Cologne/Bonn. Verdi réclame notamment une hausse salariale horaire de 1 euro minimum.

Le précédent tour de négociations sur la convention collective de travail s'est terminé sans résultat et a mené à des grèves. Des dizaines de vols ont été annulés lundi et mardi derniers, y compris dans le plus grand aéroport du pays, à Francfort. De nouvelles négociations sont prévues mardi matin.