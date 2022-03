Jonathan Borlée après le titre des Tornados: «On nous enterre depuis des années mais Kevin a prouvé qu’on peut encore faire de grandes choses»

Dimanche sur le coup de 20 heures, « Mondo » Duplantis a été prié de patienter quelques minutes avant de tenter et franchir 6m20, nouveau record du monde de la perche. Le temps de laisser toute la lumière à la finale du 4 x 400 m et ainsi dérouler le tapis rouge aux Tornados : Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée qui ont ainsi décroché le premier titre mondial indoor du relais.