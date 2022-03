En Allemagne, Tesla lance la révolution de la «voiture électrique du peuple» et bouscule les géants locaux

C’est une nouvelle page de l’histoire de l’industrie automobile qui s’ouvre ce mardi près de Berlin. « Avec l’ouverture de la Gigafactory de Tesla, l’Allemagne et l’Europe entrent dans l’ère de la production de masse des voitures électriques. C’est historique ! », insiste Ferdinand Dudenhöffer, directeur de centre de recherche sur l’automobile de Duisburg (Center Automotive Research).

En présence du chancelier Olaf Scholz, Elon Musk, le fondateur et président de Tesla, remettra en main propre à des clients les premiers modèles sortis de son usine ultramoderne de Grünheide, au sud-est de la capitale. C’est le premier site de production de l’Américain en Europe d’une capacité de 500.000 véhicules par an (12.000 employés). Elon Musk prévoit également de construire sur le site la « plus grande usine de batteries au monde ».