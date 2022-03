Drame à Strépy-Bracquegnies: ce que l’on sait du conducteur de la voiture (vidéo)

De nouvelles informations ont été divulguées sur le conducteur de la voiture qui a foncé dans la foule ce dimanche, laissant un bilan de 6 morts et des dizaines de blessés. Selon ses réseaux sociaux, il revenait d’une boîte de nuit. Il s’est filmé en train d’accélérer sur le chemin du retour, peu de temps avant les faits.

La justice a également mis la main sur des vidéos de surveillance de la rue où les faits se sont produits. On peut y voir le ramassage des gilles avant l’accident. Quelques minutes plus tard, on voit la voiture passer à une très vive allure.