«Vous ne seriez pas devenu qui vous êtes si...», 10 ans et plus de 150 destins partagés

Vous ne seriez pas devenu qui vous êtes, si...? » Cette question, Le Soir l’a posée depuis dix ans à plus de 150 personnalités, de tous genres, secteurs, pays, âges. Annie Cordy, Eddy Merckx, Roberto Saviano, Noël Godin, Françoise Nyssen, Cecilia Bartoli, Frédéric Lenoir, Consolate Siperius, Alain Souchon, Tom Barman, Ivan De Vadder, Hakima Darmouch, Adamo, Typh Barrow et tant d‘autres nous ont donné leurs réponses, bouleversantes, profondes, éclairantes.

Après dix ans, le moment semblait venu de replonger dans cette intimité dévoilée et partagée, et de tirer des fils entre ces parcours de vie résilients et inspirants. Nous avons pour l’occasion demandé à nos « Racines » de se relire et de nous dire ce qu’ils ou elles modifieraient, et aussi ce qui s’était passé dans leurs vies depuis dix ans. Vingt-six personnalités se sont ainsi retrouvées à la rédaction du Soir pour une photo anniversaire : un moment joyeux et émouvant que nous avons fixé pour vous par l’image, l’écriture et le son.