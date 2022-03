Une reprise progressive du tourisme cet été à Bruxelles

La crise liée au covid a fait s’effondrer le tourisme bruxellois. Après deux années catastrophiques, la capitale belge voit petit à petit revenir ses visiteurs. Le secteur touristique fait état de perspectives encourageantes pour la saison estivale. Le secteur hôtelier affiche un taux d’occupation de 30 %, soit un chiffre plus élevé qu’en 2020 et 2021. « On est encore loin d’un retour à la normale, mais on espère que la reprise progressive du tourisme de loisir se confirme cet été. Je ne vais toutefois pas faire de pronostics. De plus en plus de gens viennent en last minute, et puis cela dépendra de la situation géopolitique », explique Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de la Brussels hotels association (BHA). Même son de cloche du côté de visit.brussels : « L’état actuel des réservations est plutôt positif, mais la tendance last minute observée tout au long de la crise se maintient. Il est donc difficile de prévoir l’évolution à plus long terme ».