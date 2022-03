«Stanley» à l’Atelier 210: Massacre à la déchiqueteuse

Soyez prévenus : après avoir vu Stanley : Small choice in rotten apples , vous ne verrez plus votre bureau de la même façon. La machine à café risque de vous donner des sueurs froides, vous hésiterez quelque peu à vous approcher de la déchiqueteuse tandis que l’ascenseur vous filera des frissons. Et on ne parle même pas de votre ordinateur ou de votre chaise à roulettes que vous soupçonnerez de vous catapulter dans la Quatrième Dimension. Bref, votre rentabilité pourrait bien en prendre un coup, mais qu’importe : le plaisir de découvrir la nouvelle pièce de Simon Thomas vaut bien ce petit sacrifice !