Pas de crainte pour le tourisme wallon face à l’envie de partir loin

Globalement, le tourisme en Wallonie a plutôt bien surmonté la crise pandémique. Empêchés de partir à l’étranger, les candidats belges aux vacances se sont rabattus sur la Belgique et y ont souvent découvert de quoi passer de très agréables moments. Même avec une météo… belge. Les plus grands perdants de l’affaire furent les gîtes de grande capacité handicapés par le nombre maximum de personnes tolérées dans un même rassemblement. La crainte, fatalement, c’est que quand la possibilité de repartir loin n’est plus troublée par d’incessantes conditions pour passer les différentes frontières, les très nombreux candidats aux vacances ne rêvent plus que de quitter le pays à la première occasion.