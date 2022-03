Lille, Chelsea, Juventus…: les 7 possibilités pour le futur d’Eden Hazard

Comme évoquée précédemment, la situation du Diables Rouge en Espagne est catastrophique. Absent des terrains, pour quelle raison resterait-il à la Casa Blanca la saison prochaine ? Si Eden a la volonté de retrouver son niveau et de jouer régulièrement, il est évident que son avenir doit se dessiner assez loin du Santiago Bernabeu, mais la récente déclaration de son frère Kylian Hazard vient semer le doute. Dans une interview accordée à nos confrères de Het Laatste Nieuws début mars, le joueur du RWDM a confié que son grand frère se sentait bien à Madrid ainsi que sa famille, et qu’il attendrait peut-être la fin de son contrat en 2024 pour partir. Une déclaration lourde de sens qui prouve que malgré son temps de jeu infime, Hazard pourrait tout de même rester à Madrid la saison prochaine. Un départ d’Ancelotti en fin de saison pourrait aussi faire pencher la balance, mais malgré la récente humiliation dans le Classico, le Real est un solide leader en Liga et se dirige tout droit vers son 35ème titre national, dès lors, il est difficile d’imaginer la direction se séparer du tacticien italien en fin d’exercice.

Revenir à Lille ?

Lors du dernier mercato hivernal, une folle rumeur a circulé, celle d’un retour à Lille, là où tout a commencé. Si l’histoire peut être belle, avec le retour de l’enfant prodige chez les Dogues, ce n’est certainement pas la meilleure solution pour l’ancien Lillois. Champion de France en titre, Lille ne figure qu’à la 6ème place cette saison en Ligue 1. Le club n’est donc provisoirement pas qualifié pour la Ligue des Champions, premier inconvénient. Ensuite, est-ce que le club est assez compétitif pour les prochaines années, du moins assez pour Eden Hazard ? Revenir au LOSC, c’est aussi risqué de salir une image dorée qu’il a construit lors de ses 5 saisons entre 2007 et 2012, ce n’est définitivement pas la meilleure idée.

Un retour à Stamford Bridge ?

En difficulté, est-ce que Chelsea peut relancer Eden Hazard ? Si la question se posait il y a encore quelques semaines, la rumeur semble désormais éteinte de manière définitive. Si là aussi, il y avait le risque de salir son image auprès des supporters, le club londonien semblait néanmoins le mieux armé pour accueillir notre compatriote avant que la guerre éclate entre la Russie et l’Ukraine. Depuis le début du conflit, les mesures contre la Russie et les oligarques russes s’enchaînent. Avec Roman Abramovich à la tête du club, les Blues subissent de nombreuses déconvenues et sont désormais dans l’incapacité de réaliser un transfert l’été prochain. Une piste de moins.

Une aventure du côté de la Juventus ?

L’été dernier, la Vieille Dame se sépare du quintuple ballon d’or, Cristiano Ronaldo. Les dirigeants auraient alors pensé à Eden Hazard pour le remplacer, une nouvelle fois. Au final, ce transfert est demeuré au stade de la rumeur et ne s’est jamais concrétisé. Un an plus tard, la Juventus est-elle encore une équipe susceptible de recruter le numéro 7 madrilène ? Les premières tendances ne vont pas dans ce sens. Avec un très gros salaire à assumer, difficile de voir la Juventus se lancer dans une telle opération pour un joueur qui n’aura quasiment pas joué de la saison.

Au centre du projet à Newcastle ?

Racheté par les Saoudiens en octobre dernier, Newcastle veut atteindre le top niveau dans les prochaines années. Avec un budget transfert largement augmenté, les Magpies peuvent se permettre des folies financières, dont le rapatriement d’Eden Hazard en Premier League. Quelques jours après le rachat, les rumeurs allaient déjà bon train pour un éventuel transfert de l’attaquant belge. Le problème, c’est que Newcastle est en reconstruction comme le PSG en 2011, Chelsea en 2004 où encore Manchester City en 2008, difficile donc de jouer les premiers rôles lors des 2-3 prochaines saisons, c’est un projet sur le long terme. Est-ce qu’à 31 ans, Hazard a la motivation pour se lancer dans une telle aventure ? Pas sûr.

Arsenal, la meilleure solution ?

Après ses deux homologues anglais, c’est au tour d’Arsenal de s’intéresser au Merengue ces dernières semaines. Un retour à Londres chez les Gunners serait peut-être la meilleure solution pour le Diables Rouge. Assez solide financièrement pour assumer l’opération, Arsenal est aussi un club compétitif où Hazard pourrait s’épanouir dans différentes compétitions. Actuellement 4ème de Premier League, les Londoniens sont provisoirement qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions, un atout supplémentaire pour attirer l’ailier. Reste à voir si l’intérêt se confirme dans les prochains mois, et si Eden se sent capable d’aller jouer, après Chelsea, dans un autre club de capitale anglaise.

La retraite comme dernière option ?

Et s’il mettait tout simplement un terme à sa carrière ? Si l’idée paraît improbable, on sait qu’Hazard est un joueur qui joue pour le plaisir, pour être heureux. À partir du moment où ce n’est plus le cas, va-t-il se forcer à jouer au football ? S’il paraît peu probable de voir Eden jouer jusqu’à 40 ans, le voir raccrocher les crampons cette saison est difficilement imaginable, qui plus est à quelques mois de la Coupe du Monde. Ce tournoi majeur est sans doute la dernière compétition qu’il disputera avec les Diables rouges. Fortement attaché à la sélection, nul doute qu’il donnera le maximum pour aider la Belgique et ne laissera pas tomber ses coéquipiers.

En attendant de connaître l’avenir du numéro 10 des Diables, il faudra patienter un peu plus de 3 mois, date à laquelle commencera le prochain mercato estival. D’ici là, il doit garder la forme et espérer que la roue tourne…